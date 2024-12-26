استياء في المصري بسبب تعيين عبد السيد حكمًا لـ«الفار» في مباراة الأهلي

سادت حالة من الاستياء بين أعضاء مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي؛ بسبب تعيين عبد العزيز السيد، حكمًا لتقنية الفيديو "فار".

ويستعد المصري لمواجهة نظيره الأهلي، اليوم، الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر، أن مجلس المصري متخوف من تعيين السيد، حكما للفار في مباراة الغد، بسبب أخطائه في مباراة الفريق بربع نهائي كأس مصر 2023 أمام الأهلي، واحتسابه ركلة جزاء للأحمر، في الوقت بدل الضائع.

وشدد المصدر على أن مجلس المصري، يتمنى من طاقم حكام مباراة الغد، عدم ارتكاب أي أخطاء والتركيز من أجل حصول كل فريق على حقه.

ويتقاسم النادي المصري صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز، بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.