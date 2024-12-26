فلسطين.. قوات الاحتلال تفجر روبوتًا مفخخًا قرب مستشفى كمال عدوان شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت روبوتًا مفخخًا قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى في قسم العناية المركزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، القى شبان فلسطينيين خلالها زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال شرقي نابلس.

وأمس الأربعاء قال الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك نحو 5 شهداء وأكثر من 15 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة "دلول" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما نتج عن قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على أرض أبو مهادي غربي النصيرات وسط قطاع غزة، عدة إصابات، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.