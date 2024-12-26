فلسطين.. قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين.

وأمس الأربعاء قال الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك نحو 5 شهداء وأكثر من 15 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة "دلول" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما نتج عن قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على أرض أبو مهادي غربي النصيرات وسط قطاع غزة، عدة إصابات، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن جيش الاحتلال ترك دمارًا واسعًا في منازل الفلسطينيين داخل حارة الشجاعية بمخيم نورشمس بطولكرم.

كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مخيم نور شمس شرق طولكرم، واقتحم المخيم عدد كبير من الآليات العسكرية.