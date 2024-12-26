«مستقبل وطن» يستكمل سلسلة الاجتماعات التنظيمية مع عدد من المحافظات

تستكمل الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة، مع أمانات محافظات المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، لبحث خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل على مستوى المحافظات الثلاثة خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور كل من، النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، والنائب خالد عبد المولى، أمين مساعد التنظيم المركزي، والنائب سامر التلاوي، أمين الحزب بمحافظة المنوفية، والنائب محمد عريبي، أمين الحزب بمحافظة الغربية، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، فضلا عن مشاركة هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بأقسامهم ومراكزهم على مستوى المحافظات الثلاثة.

وتطرق الاجتماع، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة، وتقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الإنتهاء من التشكيلات التنظيمية.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب أحمد عبد الجواد، أهمية الانطلاقة التنظيمية غير العادية للحزب في الوقت الراهن، مشيرًا إلى ضرورة الربط التنظيمي القوي والحضور الفعال في الشارع المصري، لتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجه المواطنين بالتنسيق مع الهيئة البرلمانية.

من جانبه، استعرض النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، تطورات الهيكل التنظيمي للمحافظات، معلنا عن تشكيل غرف عمليات لمتابعة أداء المحافظات والتنسيق المستمر من خلال الاجتماعات.

بدوره، أشار النائب سامر التلاوي، لأهمية الاجتماعات التنظيمية في تعزيز الوعي والوضوح لدى أمناء المراكز حول أدوارهم ومسؤولياتهم، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تحسين الأداء التنظيمي وتحقيق أهداف العمل بكفاءة.

وأعرب النائب محمد عريبي، عن سعادته بالتواصل الدائم مع أمناء المراكز، مشيدًا بجهودهم وقدرتهم على إدارة المحافظات بكفاءة، مؤكدًا شكره لهم لما يبذلونه من جهود كبيرة تثبت قدرتهم على تحمل المسؤولية، معربًا عن فخره بعملهم المتميز.

كما أوضح المهندس فوزي الرفاعي، أن الجهود المبذولة حاليًا تتسم بالتركيز والتنسيق، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة حاسمة، تتطلب الانتماء للوطن والعمل على الحفاظ عليه.