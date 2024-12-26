شهيدان في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

استشهد فلسطينيان، مساء أمس الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مواطنة استشهدت عقب قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط حي النزلة في جباليا شمال قطاع غزة، بينما استشهد مواطن عقب قصب طائرة مسيرة ساحل مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضحت أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف تجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، بينما نفذ طيران الاحتلال غارة على محيط مخبز أبو اسكندر شمال مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45.361، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جرحى، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.