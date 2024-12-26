وزير الدولة لشئون الشباب الإماراتي يتفقد وكالة الفضاء المصرية ويشيد بالتعاون العلمي بين البلدين

في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، قام الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، بجولة تفقدية داخل وكالة الفضاء المصرية، حيث كان في استقباله الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

خلال الزيارة، اطلع الدكتور النيادي على أحدث المشاريع والمبادرات العلمية التي تنفذها الوكالة في مجالات علوم الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية. كما استمع إلى شرح مفصل حول الجهود البحثية التي تبذلها مصر لتعزيز دورها الإقليمي في مجال الفضاء، ودورها في تمكين الشباب من المساهمة في الابتكار العلمي.

وأشاد وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات، بالإمكانيات المتقدمة التي تمتلكها وكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في المجالات العلمية والتكنولوجية، وخاصة في قطاع الفضاء.

وأوضح الدكتور سلطان بن سيف النيادي، قائلا: "تعد وكالة الفضاء المصرية نموذجًا متميزًا للريادة والابتكار في مجال تكنولوجيا الفضاء.، وتعتبر هذه الزيارة فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز الشراكات العلمية التي تسهم في دعم أجيالنا القادمة من الشباب الطموح، الذين هم الركيزة الأساسية لمستقبل مشرق ومستدام".

وتضمنت الجولة استعراض مبادرات الوكالة المتعلقة بتأهيل الكوادر الشابة في مجال علوم الفضاء، ومناقشة سبل تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في إطار رؤية مشتركة لتطوير قطاع الفضاء العربي.

حضر اللقاء عدد من رواد الفضاء الإماراتيين وهم: "هزاع المنصوري، محمد الملا، نورة المطروشي".