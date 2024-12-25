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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

راعي الأبرشيّة باللاذقية بسوريا يستقبل المهنئين بعيد الميلاد

ارشيف
ارشيف
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استقبل راعي الأبرشيّة باللاذقيه بسوريا للروم الأرثوذكس  الميتربوليت أثناسيوس (فهد)  المُهنّئين بعيد الميلاد المجيد في دار المطرانيّة. 

حيثُ شارك في الاستقبال الإخوة رُعاة الكنائس المسيحيّة في اللاذقيّة مع بعض مجالس رعاياهم.

وعلى مدار اليوم توافد إلى المطرانيّة الآباء الكهنة، وأعضاء المجلس المليّ، وأعضاء مجالس رعايا الكنائس، وأعضاء مجالس المركز والهيئة والفروع في مدارس الأحد الأرثوذكسيّة، وأعضاء الجمعيّات واللجان الخيريّة والخدماتيّة، وطلاب مدرسة الموسيقى الكنسيّة البيزنطيّة “أصول”.

 وفرقة مراسم مار تقلا، وفعاليّات اجتماعيّة من أبناء مدينة اللاذقيّة مُسلمين ومسيحيين، والكثير من العائلات وأبناء الأبرشيّة من المدينة والريف 

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