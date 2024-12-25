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الخميس 26 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بدوري مرتبط السلة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بلقب دوري مرتبط السلة بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 83-80 مساء اليوم الأربعاء، في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال على صالة استاد القاهرة الدولي.

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 20-10 والفترة الثانية 44-25 وواصل رجال سلة الأهلي التفوق وحسموا الفترة الثالثة بنتيجة 66-52 قبل أن يحسموا اللقب بنهاية المباراة بنتيجة 83-80. 

وكان فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي خسر من الاتحاد السكندري بنتيجة 86-80 في أولى مباريات نهائي دوري المرتبط المصري لكرة السلة باللقاء الذي أقيم على صالة استاد القاهرة الدولي، بينما فاز فريق الشباب على الاتحاد بنتيجة 56-55 في مباراة الذهاب وبنتيجة 58-55 في الاياب. 

وصعد فريق الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنصف النهائي، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج.

فريق سلة الأهلي دوري مرتبط السلة تتويج الأهلي بلقب دوري مرتبط السلة