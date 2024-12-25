الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بدوري مرتبط السلة

توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بلقب دوري مرتبط السلة بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 83-80 مساء اليوم الأربعاء، في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال على صالة استاد القاهرة الدولي.

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 20-10 والفترة الثانية 44-25 وواصل رجال سلة الأهلي التفوق وحسموا الفترة الثالثة بنتيجة 66-52 قبل أن يحسموا اللقب بنهاية المباراة بنتيجة 83-80.

وكان فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي خسر من الاتحاد السكندري بنتيجة 86-80 في أولى مباريات نهائي دوري المرتبط المصري لكرة السلة باللقاء الذي أقيم على صالة استاد القاهرة الدولي، بينما فاز فريق الشباب على الاتحاد بنتيجة 56-55 في مباراة الذهاب وبنتيجة 58-55 في الاياب.

وصعد فريق الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنصف النهائي، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج.