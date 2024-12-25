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الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة.. بوادر انفجار الصراع في سوريا.. أردوغان يهدد: على المسلحين الأكراد إلقاء أسلحتهم أو يدفنون معها

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 26 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أجيال مؤهلة.. وتعزيز المكون التكنولوجي.. السيسي يوجه الحكومة بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية
بوادر انفجار الصراع في سوريا.. أردوغان يهدد: على المسلحين الأكراد إلقاء أسلحتهم أو يدفنون معها
جيش موحد للمسلحين.. الفصائل تتفق مع "الشرع" على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع
دعوة لوقف الحرب.. بابا الفاتيكان: فكروا في أطفال غزة
عيد ميالد حزين.. رئيس بلدية بيت لحم: لم نضع شجرة أو نزين الشوارع

السيسي سوريا أردوغان غزة