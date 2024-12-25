وزير الشباب يصطحب نظيره الإماراتي فى جولة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصطحاب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، بجولة تفقدية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وذلك ضمن زيارته إلى مصر.

استهل الوزيران جولتهما بتفقد “وحدة ريحانة”، حيث التقيا بسفيرات البرنامج القيادي لتمكين الفتيات الذي يتم تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية. وأشاد الوزيران بالدور الرائد الذي يلعبه البرنامج في تمكين الفتيات وإعدادهن لقيادة المستقبل.

كما تضمنت الجولة زيارة معرض الهوايات الإنتاجية والتوجيه المهني والفنون التشكيلية، حيث أبدى الدكتور النيادي إعجابه بالإبداعات الشبابية التي عكست مهاراتهم المتنوعة، مؤكدًا أهمية توظيف هذه المهارات في بناء مجتمعات مستدامة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد أرض كشفية قدمها جوالة مراكز الشباب، حيث تم عرض نموذج كشفي متميز، إلى جانب جلسة توعية حول الإسعافات الأولية نفذها الهلال الأحمر المصري ضمن مبادرة “بإيديك تنقذ حياة”. كما اطلع الوزيران على معرض أندية الفتاة والمرأة، والذي حمل شعار “جميلة”، وتضمن منتجات متنوعة لفتيات من محافظتي القاهرة والشرقية، مما أبرز جهود دعم المرأة وتنميتها.

كما شهد الوزيران فقرة غنائية لفريق البركشن، الذي قدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية، حيث أثنيا على إبداع الشباب المصري وقدرتهم على التعبير عن ثقافتهم بطرق مبتكرة.

وتضمنت الجولة أيضا تفقد مجمع حمامات السباحة، والاطلاع على الأماكن المخصصة للتسجيل للمشاركة في ماراثون زايد الخيري، والذي يعكس التعاون المستمر بين البلدين في دعم القضايا الإنسانية والمجتمعية.

حيث أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة يمثل نموذجًا مشرفًا لدور الدولة المصرية في الاستثمار في الشباب. مشددا على حرصه على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة لدعم البرامج الشبابية المشتركة التي تسهم في بناء قادة المستقبل.

من جانبه، أعرب الدكتور سلطان بن سيف النيادي عن سعادته بهذه الجولة قائلاً:

“ما شاهدته اليوم يعكس التزام مصر برعاية مواهب الشباب وتوفير البيئة الملائمة لتطوير قدراتهم. زيارتنا اليوم تجسد عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الابتكار والتمكين الشبابي.”

تأتي هذه الجولة في إطار تعزيز الشراكة بين مصر والإمارات في قطاع الشباب والرياضة، وتأكيدًا على رؤية البلدين لدعم دور الشباب في بناء مستقبل واعد ومستدام.