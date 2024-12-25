مدبولي: اعتمدنا خطة لرد أعباء الصادرات المتأخرة منذ عام ونصف

الأربعاء 25/ديسمبر/2024 - 11:41 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اعتمدت خطة لرد أعباء الصادرات المتأخرة منذ عام ونصف، لافتًا إلى أنه تم التسوية حتى شهر يناير من عام 2023، والبرنامج الجديد كان في بداية شهر يوليو من العام الحالي، وبالنسبة للتقديرات المالية وصلت إلى 60 مليار جنيه.



وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير المالية حصل على موافقة المجلس على طريقة السداد والتي تضمنت أكثر من طريقة، ووصلت مدة السداد من عامين لثلاثة أعوام لكل مستحقي هذه الأرقام، وسيتم الإعلان عن ذلك تفصيليًا خلال الأسبوع المقبل.



وتابع: «هناك قناعة شديدة أن الصادرات قضية الدولة ككل، ومستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، والأمر ليس سهلًا لأن التوسع في الصناعات يحتاج إلى وقت ومجهود كبير، وعودة إنتاج الغاز التدريجي بنهاية 2025 ستلبي الاحتياجات الأساسية للدولة والاحتياجات، والتفكير في الوقت الحالي في كيفية وجود أولويات للصناعات التي تعطي قيمة مضافة حقيقية للتوسع بها».