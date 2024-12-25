خليجي 26.. مدرب العراق: ارتكبنا الأخطاء ومنتخب البحرين تفوق علينا في الالتحامات

أكد الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، أن منتخب أسود الرافدين لم يقدم الأداء المرجو أمام البحرين في خليجي 26.

خسر منتخب العراق، مساء اليوم الأربعاء، من البحرين بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جابر الأحمد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

تصريحات مدرب العراق في المؤتمر الصحفي

قال كاساس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة العراق والبحرين: «لم تكن المباراة سهلة، وظهر الإرهاق علينا واضحًا، وأثرت علينا بعض الغيابات».

وأضاف مدرب العراق: «علينا التعلم من أخطاء اليوم في الأيام القادمة، وتنتظرنا مباراة قوية ومهمة ضد السعودية، وسنحاول ايجاد اللاعبين الجاهزين بدنيًا للمباراة المقبلة، حيث لا بديل عن التأهل سوى الفوز».

ورد كاساس على سؤال الاعتماد على أيمن حسين فقط، أوضح المدير الفني للمنتخب العراقي: «إن فريقنا لا يبحث عن أيمن حسين وحده، والدليل أننا امتلكنا الكرة في المباراة الأولى بنسبة 74٪؜ لكن بعض اللاعبين في الخطوط الأمامية يمرون بفترات ليسوا بمستوياتهم الحقيقية، بالرغم من امتلاكنا الكرة ومحاولاتنا للهجوم، لكنني غير سعيد وغير راض عن الأداء».

وتابع كاساس: «إن المنافس تفوق علينا في الالتحامات، وهذا ساهم بشكل كبير في فوزهم في مباراة اليوم، وهم فريق منظم، وأهنئهم على التأهل إلى الدور المقبل».

ولفت مدرب منتخب العراق: «إن مناف يونس خاض مباراة اليمن كاملة، وأنا أفضل إشراك بعض اللاعبين الذين يتمتعون بحيوية في ظل بعض اللاعبين المرهقين، وبصورة عامة فهو لاعب جيد، وسيضمن مكانه في المواجهة المقبلة».

وأتم خيسوس كاساس: «لم نقدم الأداء المرجو في مواجهة اليوم ضد البحرين، وارتكبنا بعض الأخطاء، وأنا لست راضيًا عن الأداء، وسنحاول تحليل أدائنا للوقوف على أخطائنا، والأمر الايجابي معنا هو وجود مجموعة من اللاعبين الصغار في السن، ومن خلال تواجدهم معنا سيكتسبون مزيدًا من الخبرات، ونأمل أن يكونوا عماد المستقبل».

تأهل منتخب البحرين إلى الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 26، بعد فوزه على العراق، حيث تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما جاء أسود الرافدين في المركز الثالث بـ3 نقاط.