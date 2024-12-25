بدء مقابلات المدربين المتقدمين لرخصة المسار السريع

نظمت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، مقابلات مع المدربين المتقدمين للحصول علي رخصة المسار السريع " Fast Track"، التي تقام في مصر لأول مرة.

أجري المقابلات الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد و الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين ، بحضور ايهاب الجندي منسق الدورات

ويحصل المدرب الملتحق بدورة المسار السريع على رخصة التدريب الأفريقية "C وB"معا، علي مدار 215 ساعة خلال 6 شهور، بمعدل " كورس" شهريا، وتتراوح مدة كل كورس بين 40 و 48 ساعة منها 84 ساعة نظري و 91 ساعة عملي و 40 ساعة تطبيقية مع الأندية.

وتبدأ دورة المسار السريع يوم 30 ديسمبر الجاري، و تتمثل شروط المسار السريع في أن يكون المدرب المتقدم قد شارك في 20 مباراة مع منتخب مصر الأول أو 30 مباراة في البطولات الأفريقية للأندية أو شارك في نهائي بطولة أفريقية أو كأس عالم أو خاض أكثر من 200 مباراة في الدوري الممتاز.

و في السياق ذاته، بدأ الكورس الخامس والأخير من رخصة المدربين A3 وحاضر اليوم في الدورة الدكتور جمال محمد علي عن تحليل المباريات والكابتن جمال الغندور عن التعديلات الحديثة في قانون كرة القدم و تستمر الدورة لمدة أسبوع يعقبها إجراء الامتحانات.