عصام الصبحي قاهر قطر.. من مشجع لمنتخب عمان في كأس الخليج 23 لهداف خليجي 26.. رونالدو مثله الأعلى.. وصلاح الأفضل عربيًا

حصل عصام الصبحي على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب عمان ضد قطر، بعدما قاد المنتخب العماني لقلب الطاولة على العنابي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب استاد جابر المبارك.

فاز منتخب عمان على قطر بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية أحرزها عصام الصبحي، ليقود منتخب بلاده لحصد الثلاث نقاط من مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

لفت الصبحي الأنظار إليه بقوة، بعد تألقه مع منتخب عمان في بطولة خليجي 26، المقامة حاليًا في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير 2025.

سجل منتخب قطر هدفًا مبكرًا في شباك عمان، وذلك بعدما قص المعز علي شريط أهداف المباراة من انفراد بحارس المنتخب العماني، بعد استلامه تمريرة زميله إبراهيم الحسن في الدقيقة الثانية.

نجح عصام الصبحي في تعديل النتيجة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعدما استغل تمريرة زميله عبد الرحمن المشيفري على القائم البعيد.

وكان الصبحي سببًا في تعادل منتخب عمان مع الكويت بهدف لمثله، حيث سجل هدف التعادل في مباراة افتتاح خليجي 26.

بذلك، تصدر منتخب عمان جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 برصيد 4 نقاط، متفوقًا على الكويت (منتخب البلد المستضيف) صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.

كما تصدر عصام الصبحي قائمة هدافي خليجي 26 برصيد 3 أهداف حتى الآن بعد نهاية منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، متفوقًا بفارق هدف عن علي مدن لاعب منتخب البحرين.

من هو عصام الصبحي؟

بعد تألقه، نرصد في السطور التالية قصة صورة وحياة عصام الصبحي، الذي قهر منتخب قطر في خليجي 26.

عصام الصبحي مهاجم فريق الشباب العماني، يجيد اللعب في مركز الجناح، ويبلغ من العمر 27 عامًا، ولد في 1 مايو 1997، بدأ لعب كرة القدم في شوارع العاصمة مسقط، قبل أن يخطو خطواته الأولى لاعبًا في الفئات العمرية مع نادي الشباب العماني، قبل استدعائه إلى منتخب تحت 23 عامًا، وبعد ذلك المنتخب الأول، والذي خاض معه مباراته الدولية الأولى في أكتوبر 2019، حينما دخل بديلًا أمام منتخب قطر، في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

يرتدي عصام الصبحي قميص منتخب عمان منذ عام 2019، ووقع على أول أهدافه الدولية في 2 سبتمبر 2021 خلال تصفيات كأس العالم ضد اليابان.

بدأ مسيرته الكروية في نادي الشباب، وارتدى قميصه من عام 2017 حتى 2019، ثم انتقل إلى نادي الرستاق قبل انتقاله إلى نادي السويق، ومنه إلى النهضة ثم عاد مجددًا إلى الشباب.

كما خرج للاحتراف في نادي الأخدود السعودي في الفترة من فبراير إلى يوليو 2022، عندما كان يتواجد الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو)، لكن في هذه الفترة تعرض الصبحي لعدة إصابات، قبل أن يعود للدوري العماني من جديد عبر بوابة السويق ثم النهضة، وأخيرًا الشباب بداية من صيف عام 2024.

عصام الصبحي

في 7 أعوام.. عصام الصبحي يتحول من مشجع إلى هداف في كأس الخليج العربي

لم يكن الصبحي يعلم أن عدسات الكاميرات التقطت صورة له أثناء تواجده في المدرجات في عام 2017، وهو يؤازر منتخب عمان مشجعًا، خلال مشاركة منتخب بلاده في بطولة خليجي 23 التي أقيمت في الكويت مثل النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج العربي، حينما توج المنتخب العماني باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على الإمارات في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وبعد 7 أعوام، يعود عصام الصبحي مجددًا إلى الكويت، ولكن هذه المرة يحمل على عاتقه مهمة الذهاب بعيدًا في بطولة خليجي 26.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإن عصام الصبحي أكد على أن أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، هو مثله الأعلى في عالم الساحرة المستديرة، مشيرًا إلى أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هو الأفضل عربيًا في الفترة الحالية.