مسلمو العراق يشاركوا السريان احتفالهم بميلاد المسيح

شهدت البصرة، مساء أمس الاحتفال بميلاد المسيح في العراق البصرة برئاسة المطران فراس دردر مطران البصرة والخليج للسريان الكاثوليك وجاء الاحتفال بمشاركة المسلمين للمسيحيين.

وكما في العديد من المدن العراقية، يتميز التعايش بين المسلمين والمسيحيين بتبادل التهاني والاحتفالات خلال المناسبات الدينية، بما في ذلك عيد ميلاد المسيح.

وتعتبر هذه الظاهرة تعبيرًا عن الاحترام المتبادل والتعاون بين الطوائف المختلفة في العراق.

على الرغم من التحديات السياسية والاجتماعية التي مرت بها المنطقة، فإن التقاليد المجتمعية في بعض المناطق العراقية تظهر روح الوحدة والتآزر بين الأديان المختلفة.

ففي عيد الميلاد، يمكن أن يشارك المسلمون مع المسيحيين في تهنئة العيد، وحضور بعض الأنشطة الاحتفالية مثل تبادل الهدايا أو حضور الصلوات الخاصة بعيد الميلاد في الكنائس.



هذه الممارسات تعكس عمق التعايش بين المجتمعات العراقية بمختلف معتقداتها، وهي دليل على أن التعاون بين الأديان يمكن أن يتجاوز الخلافات الدينية والسياسية.