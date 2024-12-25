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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثة والبحث عن أخرى داخل حفرة المساخيط بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت جهود قوات الإنقاذ البري في انتشال جثة أحد ضحايا حلم الثراء السريع بينما تستمر عمليات البحث عن آخر، لقيا مصرعهما داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار خلسة بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بانهيار حفرة علي شخصين بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شخصين بالتنقيب خلسة عن الآثار وخلال ذلك انهالت عليهما الحفرة ونجحت القوات في انتشال جثة أحدهما بينما يستمر البحث عن الجثة الأخري.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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