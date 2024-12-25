وائل حبيب مشرفًا عامًا على قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، اليوم الأربعاء، تعيين وائل حبيب مشرفًا عامًا على قطاع الناشئين في النادي.

ويأتي قرار مجلس إدارة نادي غزل المحلة، اعتبارًا من اليـوم الأربعاء، بهدف تطوير قطاع الناشئين في النادي، واكتشاف المواهب وإمداد الفريق الأول بها.

ويتمنى مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل، التوفيق للكابتن وائل حبيب في مهامه الجديدة.

غزل المحلة يستعد لمواجهة سموحة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني شوقي غريب، لمواجهة نظيره سموحة غدًا الخميس على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

يقود شوقي غريب غزل المحلة فنيًا، خلفًا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذي استقال من منصبه بعد خسارة الفريق من الزمالك برباعية نظيفة في الدوري الممتاز.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات.