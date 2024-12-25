محمد الشيبي "رجل" مباراة بيراميدز وفاركو

حصل النجم الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو بالدوري الممتاز.

وساهم اللاعب مع زملائه في حصد الثلاث نقاط التي رفعت رصيد الفريق إلى 11 نقطة.

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على ضيفه فاركو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز كلا من محمد الشيبي في الدقيقة 22 وصديق أيجولا في الدقيقة 53 وفيستون مابيلي في الدقيقة 68.

ترتيب بيراميدز وفاركو في جدول الدوري

بهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة تقاسم بها صدارة جدول ترتيب الدوري بالتساوي مع الزمالك والمصري، بينما يحتل فاركو المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 7 نقاط من الفوز في مواجهتين والتعادل في واحدة وخسارة لقائين.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: إبراهيم عادل - صديق إيجولا - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - بلاتي توريه - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس