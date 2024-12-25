السفير التركي بالقاهرة: مصر استضافت القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني‎ بنجاح

‎أكد السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، نجاح قمة مجموعة الدول الثماني التي استضافتها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالاستعدادات التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة الحدث.. وأعلن أن مصر، مع توليها الرئاسة الدورية للمنظمة، لعبت دورًا محوريًا في قبول أذربيجان عضوا جديدا بالقمة.

وأضاف السفير أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي مصر بمناسبة القمة كانت ناجحة للغاية، حيث أتاحت الفرصة لتعميق التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا.. كما أوضح أن التعاون الوثيق بين مصر وتركيا تحت قيادة الرئيسين السيسي وأردوغان سيؤدي إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفي سياق العلاقات الثنائية، أعلن السفير عن تأسيس "مجلس التعاون الاستراتيجي" بين مصر وتركيا، والذي شهد توقيع 17 اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والتنمية المشتركة. وأشار إلى أن الرئيس أردوغان زار مصر مرتين خلال عام 2024، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها تركيا لمصر.

على الصعيد الإقليمي، أكد السفير صالح موطلو دعم تركيا الكامل لموقف مصر بشأن معبر رفح الحدودي وممر فيلادلفيا، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة إعمارها.. كما أشاد بالدور المصري في جهود وقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع قطر.

وفيما يخص الأزمة السورية، دعا موطلو إلى تشكيل حكومة شاملة في سوريا تضم كافة الأطياف، مؤكدًا ضرورة تعاون الدول العربية، بما فيها مصر وتركيا، لدعم المرحلة الانتقالية وتحسين الظروف المعيشية للسوريين. كما شدد على أهمية مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

واختتم السفير التركي بالقاهرة تصريحاته بالإعلان عن أن عام 2025 سيشهد احتفالات بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، مؤكدًا أن البلدين سيواصلان العمل معًا لتحقيق الأمن والسلام والتنمية في المنطقة.