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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للوقوف على منصة التتويج.. منافسة قوية بين ملاكمي البطولة العربية العسكرية الثالثة| صور

منافسات البطولة العربية
منافسات البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة
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تشهد منافسات البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة ، المقامة حالياً بالجزائر والتى تستمر حتى 28 ديسمبر الجارى ، تحت إشراف الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ، منافسة قوية بين ملاكمى الدول الستة المشاركة ، وذلك للفوز  بأحد المراكز الثلاثة الأولى للوقوف على منصة التتويج فى ختام البطولة غداً الخميس .

فقد شهدت منافسات اليوم قبل النهائى للبطولة قوة وإثارة بين ملاكمي الجزائر والسعودية وتونس وقطر وليبيا وفلسطين فى أوزان 51 ، 57 ، 60 ،  63 ، 71 ، 86 ، 92 كجم.

البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة

ويأتي ذلك في حضور العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد ، والعميد جابو أمحمد عبد الحق رئيس العليا المنظمة للبطولة ، والعميد أمل خليفة المشرف الإدارى على البطولة ، والعميد فنى عتيق شداد الغانم رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد ، والعميد عبد الرازق الشوشان المشرف الفنى ، والعميد عبدالله الفيتورى المشرف الإعلامى ، والسيد على جاد محمد المراقب المالى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية.

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