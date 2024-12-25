للوقوف على منصة التتويج.. منافسة قوية بين ملاكمي البطولة العربية العسكرية الثالثة| صور

تشهد منافسات البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة ، المقامة حالياً بالجزائر والتى تستمر حتى 28 ديسمبر الجارى ، تحت إشراف الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ، منافسة قوية بين ملاكمى الدول الستة المشاركة ، وذلك للفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى للوقوف على منصة التتويج فى ختام البطولة غداً الخميس .

فقد شهدت منافسات اليوم قبل النهائى للبطولة قوة وإثارة بين ملاكمي الجزائر والسعودية وتونس وقطر وليبيا وفلسطين فى أوزان 51 ، 57 ، 60 ، 63 ، 71 ، 86 ، 92 كجم.

البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة

ويأتي ذلك في حضور العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد ، والعميد جابو أمحمد عبد الحق رئيس العليا المنظمة للبطولة ، والعميد أمل خليفة المشرف الإدارى على البطولة ، والعميد فنى عتيق شداد الغانم رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد ، والعميد عبد الرازق الشوشان المشرف الفنى ، والعميد عبدالله الفيتورى المشرف الإعلامى ، والسيد على جاد محمد المراقب المالى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية.