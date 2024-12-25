"Sonic 3" و"Mufasa" يتقاسمان كعكة إيرادات الكريسماس

تمكن فيلما الرسوم المتحركة “Sonic the Hedgehog 3” و"Mufasa: The Lion King"، من اقتسام كعكة إيرادات شباك التذاكر الأمريكية عشية احتفالات الكريسماس.

حقق فيلم “Sonic the Hedgehog 3” إيرادات بلغت 7.5 مليون دولار يوم أمس الثلاثاء من 3700 دار عرض في أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن يحقق 50 مليون دولار بين الأربعاء والأحد. وحتى الآن، حقق الفيلم 60 مليون دولار محليًا. ومن المقرر أن يبدأ عرضه دوليًا في يوم عيد الميلاد.

وحقق فيلم "Mufasa: The Lion King" من إنتاج ديزني 7.1 مليون دولار يوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 49.6 مليون دولار في أمريكا الشمالية وأكثر من 150 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يحقق الجزء التمهيدي من فيلم "The Lion King" نحو 45 مليون دولار خلال فترة العطلات الممتدة لخمسة أيام.

في الجزء الجديد، يعود “سونيك” مع أصدقائه نكلز وتيلز لمواجهة عدو غامض وقوي يُدعى شادو. يمتلك شادو قوى غير عادية تجعل من مواجهته تحديًا غير مسبوق لفريق سونيك، مما يثير الفضول حول كيفية إنقاذهم للعالم. الفيلم، المبني على لعبة الفيديو الشهيرة من SEGA، يعد بأن يكون تجربة سينمائية مليئة بالإثارة والتشويق، كما يكشف عن أحداث مدهشة ستجذب المشاهدين من جميع الأعمار.

يعود تاريخ امتياز سلسلة أفلام “Sonic” إلى لعبة فيديو تسمى “مغامرات سوني” صدرت عام 2001، وحققت طفرة هائلة في عالم الألعاب. أطلقت استديوهات “باراماونت” الجزء الأول قبل 4 سنوات وحقق 319 مليون دولار عالميًا، فيما صدر الجزء الثاني قبل عامين محققًا 404 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.