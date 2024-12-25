سفير مصر الأسبق بدمشق: الشعب السوري عانى تحت حكم الأسد الأب والابن

قال السفير حازم خيرت، سفير مصر الأسبق في دمشق، خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، إن الشعب السوري عانى كثيرًا خلال حكم الرئيسين حافظ الأسد وابنه بشار.

وأعرب عن أمله في ألا تتكرر هذه المعاناة في المستقبل، مؤكدًا أن سوريا ستظل "قلب العروبة النابض".

وأضاف خيرت أن فترة عمله في دمشق سمحت له بالتعرف على تعقيدات المجتمع السوري وطبيعته الطائفية، مشيرًا إلى دور النظام في قمع الطائفة السنية.

وأشار إلى سقوط نظام بشار الأسد بصورة غير متوقعة، لكنه أبدى قلقه من المرحلة القادمة وصعود الإسلام السياسي.