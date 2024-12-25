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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام عبري: مفاوضات صفقة التبادل مستمرة رغم العقبات والخلافات

الدمار في غزة
الدمار في غزة
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أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن المحادثات حول صفقة التبادل لا تزال مستمرة، رغم تبادل الانتقادات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو وحركة حماس حول المسؤولية عن تعطيلها.

ورغم التوترات، تعكس الأجواء في إسرائيل درجة من التفاؤل بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق في المستقبل القريب.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، حيث ما زالت هناك جهود تُبذل من كلا الطرفين لتجاوز الخلافات القائمة. من بين النقاط الخلافية التي تعرقل التقدم، مسألة تحديد الفئات التي سيشملها الاتفاق، لا سيما المرضى الذين تقل أعمارهم عن خمسين عامًا.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه الطرفان بمواقفهما، تبدو إسرائيل عازمة على المضي قدمًا في محاولة سد الفجوات القائمة، مع استمرار الوسطاء في العمل على تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التباينات.

نتنياهو إسرائيل حماس