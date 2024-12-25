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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحديد حبس 7 متهمين نقبوا عن الآثار خلسة داخل منزل بأطفيح

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة اليوم، حبس 7 أشخاص المتهمين بالتنقيب خلسة عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد مختار رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام مالك منزل و6 آخرين بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل المتهم الأول بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التنقيب عن الآثار النيابة العامة تنقيب عن الأثار حبس 7 أشخاص لتنقيب عن الاثار مركز شرطة أطفيح مديرية امن الجيزة