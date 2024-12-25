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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عروض فرعونية ووحدة وطنية وتحيا مصر في مؤتمر التربية النفسية بكفر الشيخ

مؤتمر التربية النفسية هي البداية بتعليم كفر الشيخ

احتفالية تعليم كفرالشيخ
احتفالية تعليم كفرالشيخ
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شهد الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مؤتمر التربية النفسية، هي البداية، بإدارة دسوق التعليمية ، بقاعة نقابة المعلمين بدسوق تحت عنوان التربية النفسية هى البداية، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.
بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، تبعه تلاوة القرآن الكريم، ومسرحية  عرض الفرعون، وعرض الوحدة الوطنية لأطفال الروضة، وعرض تحيا مصر بلغة الإشارة، وعرض أحلم لبكرة، وعرض شكراً متكفيش، إضافة لعدد من الفقرات المتنوعة، بإشراف أخصائيين للتربية النفسية.

جاء ذلك بحضور كل من  محمد عباس، نقيب معلمى غرب كفر الشيخ، والدكتور سامح داود، مدير عام إدارة دسوق التعليميه، والدكتورة هناء نويجى، وكيل الإدارة، والدكتورة إيمان ابوالقاسم، موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وأحمد حسن زيد، الموجه الأول المركزى بالمديرية والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ، والشيخ عبد العزيز العريان، امام وخطيب مسجد الشيخ أحمد ربيع ، وكمال ابوعمه، الموجه الأول المركزى الأسبق بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من قيادات إدارة دسوق التعليمية ومديرى مدارس دسوق وأيضاً العديد من الشخصيات العامة وبعض أولياء الأمور.

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1000036299
الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ادارة دسوق التعليمية القمص بطرس بطرس بسطوروس تعليم كفر الشيخ تلاوة القرآن الكريم