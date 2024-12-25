بعد 29 عاما.. آدم ساندلر يعود بفيلم "Happy Gilmore 2"

طرحت منصة نتفليكس الإعلان التشويقي للجزء الثاني من فيلم الكوميديا الرياضية “Happy Gilmore 2” للنجم آدم ساندلر، والذي يعود من خلاله لملاعب الجولف مجددا بعد 29 عامًا على طرح الجزء الأول.

في الجزء الجديد والمقرر طرحه في عام 2025، يعود لاعب الجولف المحترف هابي (ساندلر) مع بعض الرفاق القدامى والجدد. عادت جولي بوين بدور فيرجينيا فينيت، حبيبة هابي، وكذلك كريستوفر ماكدونالد بدور لاعب الجولف المنافس شوتر ماكجافين. ومن بين الوافدين الجدد مارغريت كواللي، والممثل الكوميدي وزميل ساندلر منذ فترة طويلة نيك سووردسون، ونجم اتحاد كرة القدم الأميركي ترافيس كيلس، وسكوت ميسكودي، المعروف أيضًا باسم مغني الراب كيد كودي، وبيني سافدي، الذي أخرج ساندلر في "Uncut Gems".

في الفيلم الأول، ينطلق هابي جيلمور، الذي فقد السيطرة على نفسه ويحتاج إلى التحكم في غضبه ولاعب هوكي محترف، في مهمة لسداد ضرائب جدته. ويقرر المشاركة في مسابقة جولف احترافية على أمل الفوز بالجائزة النقدية الكبرى. ويقود هذا البطل غير المتوقع إلى مغامرة غير نمطية تنتهي بمعركة بالأيدي مع مقدم البرنامج بوب بيكر.