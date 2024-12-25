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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل مقتل شقي خطر وضبط عنصرين آخرين في المنيا

المضبوطات
المضبوطات
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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بقيام (3 أشخاص) مجهولين يستلقون مركبة "توك توك" بإطلاق أعيرة نارية تجاه (عامل ) مما أدى إلى مصرعه لوجود خلافات مالية بينهم .
بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 عناصر إجرامية يتزعمهم شقى خطر سبق إتهامهم فى عدد من الجنايات "سرقة بالإكراه ، سلاح ، مخدرات ، إستعمال قوة ، حريق عمد ") .
تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وتم ضبط إثنين منهم وبحوزتهما (بندقية آلية ، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة) وقام الثالث بإختطاف أحد المواطنين لمحاولة الهرب إلى منطقة جبلية بسمالوط بالمنيا ، حيث تم تتبعه وأسفر تبادله إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وتحرير المواطن المخُتطف ، وضُبط بحوزته (بندقية آلية – 4خزينة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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