تجديد حبس شاب 15 يوما لاتهامه بالتشهير بفتاة وأسرتها في البحيرة

أمرت محكمة جنح مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس شاب 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات إثر قيامه بالتشهير بفتاة وأسرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتهديدها عبر رسائل إلكترونية.

كانت أسرة الفتاة قد حررت محضرا بقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن البحيرة، ضد المتهم "ع.س"، 29 عامًا، ومقيم بمنطقة البيضا التابعة لمركز كفر الدوار وبعد التحريات توصل الفحص الفني لصحة نسب الحسابات للمتهم.

تعود الواقعة لمطلع نوفمبر الماضي حيث اختلس المتهم صور شخصية لفتاة وجميع أفراد أسرتها وإثر خلافات شخصية بينهم شرع المتهم في نشر عبارات سب وقذف وعبارات للتشهير بالفتاة وأسرتها على مدار الشهر بالكامل.

ومن جانبها قالت إسراء خليفة، محامية المجني عليها، أن الواقعة بلغت حدًا من الجسامة يستوجب التدخل الفوري والعقاب الرادع لكل من تثول له نفسه انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتشهير بالبشر وللحد من تلك الانتهاكات.

وناشدت السلطات اتخاذ التدابير اللازمة لسرعة تقديمه لمحاكمة عادلة ناجزة لبث مزيد من الثقة في منظومة العدالة.