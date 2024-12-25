مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتفقد مستشفى بنها النموذجي لتحسين الخدمات وتطوير الأداء

أجرى الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، جولة مفاجئة بمستشفى بنها النموذجي اليوم لمتابعة سير العمل، ورصد التحديات، والعمل على تحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

مدير التأمين الصحي بالقليوبية

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

شملت الجولة تفقد أقسام المستشفى، بما في ذلك الطوارئ، الرعايات المركزة، القسم الداخلي، الكلى، المعمل، الأشعة، بنك الدم، بالإضافة إلى متابعة المخازن والمطبخ والمغسلة وأقسام التعقيم.

تابع الدكتور سيد جلال، مؤشرات الأداء ونسب الإشغال، معدلات العمليات، حالة الأجهزة الطبية، وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية.

أشاد مدير الفرع، بجهود الأقسام المختلفة، خاصة في إنهاء قوائم انتظار القسطرة القلبية وجراحات العيون والأنف والأذن والقلب المفتوح.

ووجه بمراجعة عقود الصيانة للأعمال الكهروميكانيكية وشبكات الغازات، مع إعداد تقرير تفصيلي عن الوضع الحالي للمنشأة لضمان سلامتها وسلامة مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية.

وحرص الدكتور سيد جلال، على التواصل مع المرضى للاستماع إلى آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة ومتابعة حالتهم الصحية، كما أجرى مناقشات مباشرة مع الأطقم الطبية لتقييم الأداء.

واختتم جولته بعقد اجتماع موسع حضره مدير المستشفى الدكتور محمد طاهر، ومديرة الجودة الدكتورة رشا عبد الفتاح، ومدير مكافحة العدوى الدكتور إسلام هيبه، إلى جانب قيادات التمريض وفرق العمل بالمستشفي والفرع.

ناقش الاجتماع ملاحظات الجولة، تحديات العمل، والخطط التطويرية لتحقيق معايير الاعتماد والجودة الشاملة.

وأكد الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مع تكثيف المتابعة اليومية وضمان جودة الخدمات الصحية، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل مع المرضى والاستجابة السريعة لمتطلباتهم لضمان تقديم رعاية صحية فعالة وشاملة.

جولة مدير التأمين الصحي

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