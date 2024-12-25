جامعة المنوفية تحتفل بعيدها السنوي الثامن والأربعين

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم إحتفال الجامعة بعيدها السنوي الثامن والأربعين بقاعة الإحتفالات الكبرى بمجمع الكليات النظرى بمدينة شبين الكوم، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام و اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد ،نائبين عن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العليا والبحوث، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون الأكاديمية علي جامعة المنوفية الأهلية، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور عر بي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، و المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم، والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، ورؤساء الجامعة نواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء الكليات وأمناء عام الجامعة السابقين، وأمناء عام الجامعة المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والمكرمين وذويهم.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ورحب رئيس جامعة المنوفية بالحضور معربا عن سعادته بمشاركتهم في الاحتفال بالعيد الثامن والأربعين للجامعة، مؤكداً أن الجامعة جامعة عريقة كانت ولا تزال على مدار السنوات الماضية ومنذ نشأتها رمزاً للعلم والمعرفة ومصدراً للإشعاع التعليمي الذي يساهم في تطوير المجتمع المحلي والإقليمي وبناء مستقبل مشرق.

كما وجه القاصد خلال كلمته أسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإلى الشعب المصري الكريم، والاخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وأن يرزق مصرنا الغالية دوام التقدم والازدهار، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء تحت ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال أن هذا اليوم المميز يُجسد محطة هامة في مسيرة جامعة المنوفية حيث نحتفل معًا بالعيد الثامن والأربعين لتأسيس هذه الجامعة العريقة التي كانت، ولا تزال، على مدار السنوات الماضية، ومنذ نشأتها، رمزًا للعلم والمعرفة ومصدرًا للإشعاع الأكاديمي الذي يساهم في تطوير المجتمع المحلي والإقليمي، وبناء مستقبل مشرق.

وشدد علي أن ما تحقق في جامعة المنوفية يمثل بدايةً قوية لمسيرة مستمرة نحو التميز والابتكار، ومرحلة جديدة من التطور و أن جامعة المنوفية ستظل دائمًا في طليعة المؤسسات التعليمية، بفضل العمل الجماعي والجهود المخلصة التي يبذلها جميع أبناء الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وإداريين وطلاب.

وقال رئيس الجامعة أننا نؤكد أننا ملتزمين بمراجعة الأداء بشكل دوري ومستمر، وفي هذا السياق، نستعرض معًا التطور الكبير الذي شهدته الجامعة، والذي يأتي تماشيًا مع التغيرات المتسارعة في ساحة التعليم العالي، والتي شهدت توسعًا في خريطة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في ظل رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي التي ترتكز على سبعة محاور رئيسية تسعى الجامعة لتحقيقها جميعًا.

وفي كلمته استعرض القاصد أبرز المشاريع التي تم تنفيذها في جامعة المنوفية، بالإضافة إلى المحطات الهامة التي مرت بها الجامعة، والتحديات التي واجهتهاا، وكيف تم التعامل معها بالعزيمة والإصرار، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور.

واوضح أن جامعة المنوفية تشهد تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات العالمية، وذلك تنفيذًا لمبدأ المرجعية الدولية الذي يعد جزءًا من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وفي إطار التوجهات الرئاسية التي تهدف إلى تحقيق المعايير العالمية في مجال التعليم.

ولفت إلي تقدم الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية، مما يعكس التزام الجامعة بالمعايير العالمية وتطوير بنيتها الأكاديمية، ز يساهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

وأضاف إلى أن ما تحقق بجامعة المنوفية هي بداية قوية نحو مزيد من التميز والابتكار وأننا على يقين أن الجامعة ستظل في طليعة المؤسسات التعليمية وملتزمون بمراجعة الأداء بشكل دوري ومستمر لتصبح في تقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لجهوده الداعمة والمستمرة للجامعة وخططها ومد يد العون لها في مختلف الأصعدة وتنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والطبية المتميزة لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.

واستعرض رئيس الجامعة أهم المشاريع التي تم تنفيذها والمحطات التعليمية الهامة ووما تحقق من إنجازات بفضل العمل الجماعي والجهود المخلصة لأبناء الجامعة ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي ورؤية مصر 2030

خلال الحفل ، تم تكريم عدد من المتفوقين والمتميزين من عمداء الكليات والقيادات الجامعية ورؤساء الجامعة السابقين وأوائل الطلاب ، والحاصلون علي الدكتوراه والماجستير من الهيئة المعاونة.

كما تم عرض فيلم وثائقي من إعداد وحدة الإنتاج الإعلامي بإدارة الإعلام وتم نقل الحفل ببث مباشر علي صفحة اعلام الجامعة تحت إشراف الدكتورة ندية القاضي والدكتورة شيرين البحيري ، وقام بتقديم الحفل الدكتورة دعاء الشاعر ،والطالبات رقية توفيق و فاطمة زاهر ،وحنين مطاوع و اسراء امير