القومى للمرأة يهنئ مايا مرسى بانتخابها رئيساً للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب



تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، بخالص التهاني إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي بمناسبة انتخابها رئيسة للدورة الـ 81 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمدة عامين.



وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بانتخاب الدكتورة مايا مرسي لهذا المنصب الرفيع فهو منصب مستحق وبجدارة نظراً لتاريخها الحافل بالانجازات ولكفائتها المهنية وخبراتها الدولية الكبيرة، بالإضافة إلى النجاحات التى حققتها فى جميع الملفات التى وكلت إليها .

وأشارت إلى أن هذا الاختيار جاء نتيجة الانجازات والخبرات والجهد الكبير والملموس للدكتورة مايا مرسي فى مجال العمل التنموي وتقديرًا لكفائتها العلمية والمهنية ،متمنية لها المزيد من التقدم ودوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن أعمال الدورة الـ 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة، شهدت انتخاب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، رئيسة للدورة الـ 81 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمدة عامين ،كما تم انتخاب وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، نائباً لرئيس المكتب التنفيذي.