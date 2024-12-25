الدكتور أحمد إكرام نائباً لمدير مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم قراراً؛ بتكليف الدكتور أحمد إكرام عبدالله عثمان الأستاذ المساعد بقسم جراحة العظام، بكلية الطب بالجامعة؛ للقيام بأعمال نائب مدير مستشفي الإصابات والطوارئ؛ للشئون الطبية والعلاجية.

ووجه المنشاوي؛ بضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل، والتعاون؛ ووفق خطة، ورؤية مستقبلية؛ للتطوير المستمر لمستشفي الإصابات والطوارئ الجامعي، والتي تعمل بالتوازي مع خطط، ورؤية الدولة المصرية؛ في تحسين المنظومة الطبية في مصر، وخدمة المرضي المترددين من محافظات الصعيد، مُهنئًا نائب مدير مستشفي الإصابات والطوارئ؛ علي هذا المنصب الجديد، ومتمنياً له السداد، والتوفيق.

وتعد مستشفي الإصابات والطوارئ الجامعي؛ أكبر مستشفى متخصص على مستوى الجمهورية؛ لخدمة ضحايا الحوادث التي تقع في نطاق محافظة أسيوط، والمحافظات المجاورة، والمجهزة وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة، وتسهم المستشفي بدورها؛ في تحقيق التغطية الصحية، من خلال معالجة الحوادث الطارئة، والحالات الحرجة، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة في مستشفى متخصصة في حوادث الطرق.

