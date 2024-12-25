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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي مزاعم الجماعة الإرهابية ببيع مناديل بها مخدر بمحطات السكك الحديدية

مصدر أمنى
مصدر أمنى
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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بمنشور بعدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحذير من قيام بعض الأطفال بإحدى محطات السكك الحديدية ببيع مناديل بها مخدر لإحدى الفتيات لمحاولة خطفها .     
 وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه قديم سبق تداوله خلال شهر يونيو 2017 وتم فحصه آنذاك؛ حيث تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات من خلال إعادة نشر أخبار قديمة والإدعاء  بكونها وقائع حديثة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

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1000016970
نفي مصدر أمنى صحة لجماعة الإخوان الإرهابية مواقع التواصل الاجتماعي