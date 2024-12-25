خليجي 26.. منتخب البحرين يتأهل لنصف النهائي بالفوز على العراق

تمكن منتخب البحرين من الفوز على العراق بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب جابر الأحمد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

سجل علي مدن هدف تقدم منتخب البحرين على العراق في الدقيقة 38، بعد مجهود فردي رائع من زميله محمد جاسم مرهون، الذي قدم تمريرة سحرية لصاحب الهدف أمام الشباك الخالية تقريبًا.

مباراة البحرين ضد العراق

حاول المنتخب العراقي تسجيل هدف التعادل بعد ذلك، لكن دون جدوى، حيث اصطدم بصلابة دفاع نظيره البحريني، لينتهي الشوط الأول بتقدم غواصين اللؤلؤ على أسود الرافدين بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب العراق بقوة على مرمى البحرين، لكن باءت محاولاته التهديفية بالفشل.

عاد علي مدن ليهز شباك المنتخب العراقي مجددًا، ويسجل هدف منتخب البحرين الثاني في الدقيقة 47، وبعدها وقف الحارس إبراهيم لطف الله بالمرصاد لمحاولات منتخب العراق لتعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز البحرين على العراق بنتيجة 2-0.

بذلك، تأهل منتخب البحرين إلى الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 26، بعدما فاز على منتخبي السعودية والعراق في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

بتلك النتيجة، تصدر منتخب البحرين جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات خليجي 26 برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب العراق عند 3 نقاط في المركز الثالث.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.