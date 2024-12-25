راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة يحي قداس ميلاد المسيح

إحتفل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم بقدّاس عيد الميلاد في كاتدرائيّة القيامة - الرابية، الربوة ،قرنة شهوان



عاونه كهنة الكاتدرائيّة بحضور المؤمنين.

في عظته حدّد أربع أبعاد لتجسّد المسيح.



بداية أنّ الإبن يكشف حقيقة الله وحبّه للإنسان.



البعد الثاني للتجسّد هو أن المسيح أصبح قدوةً ومثالًا لنا، ونحن مدعوّون لنسير على خطاه.

والبعد الثالث هو المشاركة في ألوهيّته، فالمطلوب منّا السعي لعيش الكمال في الحبّ.



والبعد الرابع والأساسيّ للتجسّد هو خلاص كل إنسان.

وختم داعيًا أن يكون العيد فرصة لنحيي ثورة الحب والحرية والسلام في بيوتنا ومؤسساتنا، متمنيًا للمؤمنين زمنًا مباركًا.