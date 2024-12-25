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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة يحي قداس ميلاد المسيح

ارشيف
ارشيف
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إحتفل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم بقدّاس عيد الميلاد في كاتدرائيّة القيامة - الرابية، الربوة ،قرنة شهوان
 

عاونه كهنة الكاتدرائيّة بحضور المؤمنين.

في عظته حدّد  أربع أبعاد لتجسّد المسيح.
 

بداية أنّ الإبن يكشف حقيقة الله وحبّه للإنسان. 
 

البعد الثاني للتجسّد هو أن المسيح أصبح قدوةً ومثالًا لنا، ونحن مدعوّون لنسير على خطاه. 

 

والبعد الثالث هو المشاركة في ألوهيّته، فالمطلوب منّا السعي لعيش الكمال في الحبّ.
 

والبعد الرابع والأساسيّ للتجسّد هو خلاص كل إنسان.

وختم  داعيًا أن يكون العيد فرصة لنحيي ثورة الحب والحرية والسلام في بيوتنا ومؤسساتنا، متمنيًا للمؤمنين زمنًا مباركًا.

شجرة كريسماس - أعياد الكريسماس - احتفالات عيد الميلاد المجيد