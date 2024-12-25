تعديل جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع بمدارس القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية أنه جرى تعديل جدول امتحانات نصف العام للمواد الغير مضافة للمجموع بكافة مدارس المحافظة للتعليم العام والرياضي والرسمي للغات والخاصة عربي ولغات.

تعديل جدول الامتحانات





تنشر "البوابة نيوز" تعديلات جدول امتحانات نصف العام للمواد الغير مضافة للمجموع في مراحل التعليم المختلفة ومدارس التعليم العام والرياضي والرسمي للغات والخاصة.

أوضح بيان محافظة القليوبية أنه بماسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الأخوة المسيحيين لعام 2025 م تقرر تعديل جداول الامتحانات ( المواد غير المضافة ) ليوم الأربعاء 1 يناير 2025 للمواعيد التالية :-

- الصف الثالث الابتدائي من يوم 1 يناير 2025م إلى يوم 30 ديسمبر الجاري.

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 1 يناير إلى يوم 2 يناير2025

ويوم 2 يناير إلى يوم 4 يناير 2025

- الصف الثاني الابتدائي مجتمعي من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 31 ديسمبر الجاري

الصف الثالث الابتدائى مجتمعي من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 31 ديسمبر الجاري

- الصف الثالث الاعدادى من يوم 1 يناير 2025 الى يوم 30 ديسمبر الجاري

- الصف الثالث الثانوى من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 29 ديسمبر الجاري

- الصفين السابع والثامن الابتدائى صم من يوم 1 يناير 2025إلى يوم 30 ديسمبر الجاري

- الصفين الأول والثانى الاعدادى مكفوفين من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 30 ديسمبر الجاري

- الصفين الأول والثانى الثانوى مكفوفين من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 31 ديسمبر الجاري.

