يجمع بين التشويق والجريمة.. طرح البوستر التشويقي لمسلسل «بريستيج»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل «بريستيج» البوستر التشويقي الرسمي الذي يقدمه فريق العمل الذي حقق نجاحًا في مسلسل "سفاح الجيزة".

يقدم المسلسل تجربة مثيرة لعشاق نوعية "من القاتل؟ “، وذلك من خلال مزيج غير تقليدي يجمع بين التشويق والجريمة ولمسات الكوميديا، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار الحلقات.

تدور أحداث المسلسل بعاصفة عنيفة تغرق شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من مختلف الطبقات الاجتماعية على اللجوء إلى مقهى في وسط المدينة. وعندما تنقطع الكهرباء ويُكتشف مقتل أحدهم، يبدأ الشك في الجميع حيث يدرك الجميع أن القاتل بينهم، ليصبح الجميع مشتبهًا ومحققًا في الوقت ذاته.

يجمع المسلسل نخبة من النجوم، منهم مصطفى غريب، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، علاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف. كما يشارك عدد من النجوم في ظهور خاص على مدار حلقات المسلسل، مما يزيد من الحماس و التشويق للجمهور .