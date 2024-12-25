نائب رئيس بلدية بيت لحم يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد

شارك نائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا في القداس الميلاد الحبري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في كنيسة القديسة كاترينا.

ترأس القداس الحبري البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك اللاتين للقدس، وبمشاركة نائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس.

شهد القداس حضوراً مميزاً من الشخصيات الدينية والاجتماعية، من بينهم نائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ورئيس الجمعية الأنطونية المهندس نجيب ناصر، وعميد مؤسسة العمل الكاثوليكي أنطون مرقص، وقائد مجموعة تيراسنطة جورج قنواتي، إلى جانب عدد من الشخصيات الاعتبارية ووجهاء المدينة.

وبعد القداس، هنأ رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان ونائبه حنا حنانيا وأعضاء المجلس البلدي، غبطة البطريرك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنين أن تحمل أعياد الميلاد القادمة تحقيق أماني الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ليصبح عيد الميلاد عيدًا للسلام والمحبة الحقيقية.