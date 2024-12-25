بأغنية جديدة وجلسة تصوير.. حسناء سيف الدين تحتفل بالكريسماس

تواصل الفنانة حسناء سيف الدين تسجيل أغنية جديدة بعنوان "دا هو يوم"، من كلمات أسامة محرز، وألحان إسلام عاطف، وتعد الأغنية رابع أغنياتها في عالم الغناء، ومن المقرر طرحها مطلع العام الجديد عبر عدد من المنصات الغنائية.

بالتزامن مع تسجيل الأغنية، خضعت الفنانة حسناء سيف الدين لجلسة تصوير جديدة ارتدت خلالها فستان أحمر من قماش البايت بظهر مكشوف وتمسك في يدها وردة، إحتفالا بأعياد الكريسماس.

آخر أعمال حسناء سيف الدين الغنائية

طرحت الفنانة حسناء سيف الدين، مؤخرا، أغنية "نبذة سريعة"، من كلمات محمود البحيرى، وألحان أحمد وجيه، وتوزيع ومكس وماستر أحمد وجيه، إشراف غنائى دكتورة أمل إبراهيم، وهى من إخراج محمد الكشكى، ومدير تصوير مصطفى مجدى.



وتنتظر حسناء سيف الدين عرض مسلسل "الشبكة" والذى تم تصويره في دبي، سيناريو وإخراج الأردنى سامر خضر، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين من مختلف الدول العربية منهم: من مصر حسناء سيف الدين، من سوريا الفنان خالد القيش، يزن السيد، وبشار إسماعيل، وفراس إبراهيم، وأندريه سكاف، وسوسن ميخائيل، ومن لبنان نور صعب، داليدا خليل وآلان الزغبي. ومن الأردن عبدالرحمن خضر، وكاترين على وجميل براهنة، أنور خليل.



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة حسناء سيف الدين، مسلسل "بـ100 راجل"، الذي عرض خلال سباق رمضان الماضي، وشارك في بطولته سمية الخشاب، ومحمد رضوان ومحمود عبد المغني وحسناء سيف الدين ومحمد خميس ونانسي صلاح ونجوم آخرين، وإخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.



كما عرض لها مؤخرا خارج سباق رمضان مسلسل "حرب نفسية" وحقق ردود فعل واسعة. وجسدت حسناء من خلاله شخصية "غادة" التي يتم خطفها وتعذيبها ويحقق في خطفها الرائد حسن والذي يجسد دوره الفنان الراحل مصطفي درويش في آخر أعماله والمسلسل بطولة أروي جودة ومصطفي درويش وجيهان خليل وأشرف زكي وعصام السقا وحسناء سيف الدين وأيمن عزب ومحمد الدقاق والقديرة هالة فاخر وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

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