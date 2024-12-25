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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن طالب أنهى حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية في العمرانية

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم، بدفن جثة طالب في منتصف عقده الثاني أنهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة واستدعاء أسرة المتوفي لسماع اقوالهم في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور علي جثة طالب مشنوق داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور علي جثة طالب في منتصف عقده الثاني مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة 

بعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم تتهم أسرته أحد بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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