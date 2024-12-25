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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مغارة المهد من الداخل ولد فيها المسيح عيسى ابن مريم

ارشيف
ارشيف
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 تعد مغارة المهد من الداخل بكنيسة المهد في فلسطين مقدسة للمسيحين كونها الكنيسة التي ولد فيها عيسي ابن مريم أحد أنبياء الله وهي تقع في بيت لحم جنوب الضفة الغربية 

 

بناها الإمبراطور قسطنطين عام 335 تعتبر كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم والأهم من هذا أنَّ الطقوس الدينية تقام بانتظام حتّى الآن منذ مطلع القرن السادس الميلادي حين شيّد الإمبراطور الروماني يوستنيان الكنيسة بشكلها الحالي . 

 

وقامت اليونسكو بادراج ’كنيسة المهد  فى بيت لحم على قائمة التراث العالمى حيث كانت كنيسة المهد هي الأولى بين الكنائس الثلاث التي بناها الإمبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع الميلادي حين أصبحت المسيحية ديانة الدولة الرسمية وكان ذلك استجابة لطلب الأسقف ماكاريوس في المجمع المسكوني الأول في نيقيه عام 325 للميلاد.

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