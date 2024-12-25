زفة في النعش.. حبس متهم بقتل ابنه قبل أيام من حفل زفافه بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم بحبس موظف 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد، لاتهامه بقتل نجله بطعنة نافذة قبل بضعة أيام من حفل زفاف المجني عليه، في مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب قيام المجني عليه بتغيير موعد الزفاف مع أسرة عروسته دون علم والده المتهم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

أب يقتل ابنه قبل زفافه بالهرم

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمد" في عقده الثالث، به إصابة بطعنة نافذة بالرقبة ولقى مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن المجني عليه ينتظر حفل زفافه خلال أيام قليلة ونشبت بينه وبين والده مشادة كلامية تطورت بينهما إلى مشاجرة لقيام المجني عليه بتغيير موعد الزفاف مع أسرة عروسته دون علم والده المتهم، وقام الأخير بمعاتبته ودخلا في مشاجرة قام الأب بطعن ابنه بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته التي أودت بحياته، جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.