تامر حسني يوجه رسالة حب لـ رامي صبري

نشر الفنان تامر حسني، رسالة لصديقه رامي صبري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكدًا أن علاقتهما قوية منذ أيام الطفولة، وذلك بعدما نشر رامى صورة تجمعهما فى إحدى الحفلات الغنائية.

ووجه تامر رسالة لرامى قائلًا: "حبيبي يا رامي إنت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة و دي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصه نحكي ده قبل كده، إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا و لصوت مصري عظيم يستحق، شُكراً يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلاً اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة وإن ربنا يكرمنا مع بعض".

وتابع: "أعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركه كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر و شيرين و بعدها تامر و بهاء في أغنية قوم اقف وأنا وإنت بعدها اتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل، حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد و كل المُفاجآت اللي تفرحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم انتظروا كليب فعلاً مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".