قد يحقق رقما قياسيا.. كبار رجال الأعمال يتبرعون لصندوق تنصيب ترامب

يتبرع كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة بمبالغ كبيرة لصندوق تنصيب دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يشهد تحطيم الرقم القياسي البالغ 107 ملايين دولار الذي تم جمعه في عام 2017، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء.

تأتي التبرعات، التي لا تقيدها قوانين تمويل الحملات الانتخابية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الصناعية وقادة الأعمال إلى كسب ود الإدارة القادمة بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب بشكل حاسم بولاية ثانية غير متتالية في نوفمبر الماضي.

وقام العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الصناعية والمالية الأمريكية بالفعل برحلة إلى مارالاجو، مقر فريق ترامب الانتقالي، أو يخططون لذلك، وفقا للتقارير، حيث يسعون إلى اكتساب النفوذ والوصول إلى الإدارة القادمة التي تهدد بزعزعة معايير التجارة الدولية.