ads
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يكتسح فاركو بثلاثية ويتقاسم صدارة الدوري مع الزمالك والمصري .. صور

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على ضيفه فاركو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز. 

سجل ثلاثية بيراميدز كلا من محمد الشيبي في الدقيقة 22 وصديق أيجولا في الدقيقة 53 وفيستون مابيلي في الدقيقة 68.

ترتيب بيراميدز وفاركو في جدول الدوري

بهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة تقاسم بها صدارة جدول ترتيب الدوري بالتساوي مع الزمالك والمصري، بينما يحتل فاركو المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 7 نقاط من الفوز في مواجهتين والتعادل في واحدة وخسارة لقائين. 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة  فاركو على ملعب “الدفاع الجوي” بعد قليل في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - وليد الكرتي 

خط الهجوم:  إبراهيم عادل - صديق إيجولا - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - بلاتي توريه - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس

بيراميدز مع فاركو استاد الدفاع الجوي الدوري الممتاز تشكيل بيراميدز ابراهيم عادل