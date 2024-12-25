وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لمساعدي رؤساء شركات ومديري عموم للشئون المالية والتجارية

أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية اليوم حركة تنقلات وتكليفات شملت مساعدي رؤساء شركات ومديري عموم للشئون المالية والتجارية ببعض شركات قطاع البترول والثروة المعدنية وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة التالي أسمائهم :

المحاسب هاني جمال حسين رخا - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة مارينا للبترول .

أميمة أحمد على محمد أبوزيد - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة النيل لتسويق البترول في بقطاع البترول

المحاسب أشرف عزالدين زيدان عبد العزيز - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة إيقات لمناجم الذهب

المحاسب حازم محمد أمين محمد سالم - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة جمسة للبترول .

المحاسب عمر عبد اللطيف توفيق متولي - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة مصر للبترول . طاع البترول

المحاسب ممدوح محمد شاكر فرج - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة أسيوط لتكرير البترول .

المحاسب محمود محمد حامد سليمان - مديراً عاماً للشئون التجارية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الغازات البترولية (بتروجاس) .

المحاسب محمد يحيي محمد إبراهيم - مديراً عاماً للشئون المالية بشركة خالدة للبترول .

المحاسب أشرف أحمد محمود الحبشي - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول خليج السويس (جابكو)

وليد رشدي عبد الله إمام - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول .

المحاسب مجدى زينهم سيد مصطفى - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركتي شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول .

المحاسب محمد عبد الوهاب خلاوي حسن - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الواحة للبترول .

محمد فاروق عبد الهادى النطاط - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بتروسنان لفية للإداريات بقطاع البترول

المحاسب أحمد حمدي فؤاد محمد - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة العلمين للبترول .

المحاسب شريف السيد بيومي عاشور - مديراً عاماً للشئون المالية بشركة ثروة للبترول.

المحاسب حسام على مصطفى الرخ - مديراً مالياً بشركة مناجم ذهب أبو مروات .