نجمة بيت لحم وعلاقتها بالزي الفلسطيني التراثي

يظن الكثيرون أن الرمز الشهير والذي يستخدم بكثرة في احتفالات عيد الميلاد وتزيين الشجرة وأدوات الزينة والملابس مقتبس من شكل الثلج لكنه في الحقيقة رمزا ‎فلسطيني أصيل يعود لمدينة بيت لحم.

اسمها نجمة بيت لحم وهي جزء من التطريز ‎الفلسطيني .

تعتبر احدى أقدم الغرزات أو القطبات في التطريز التلحمي يقول البعض ان اصلها هو نجمة كنعنان والتي كانت رمزا للخصوبة والخير عند القدماء، تعرف شعبيا حاليا بإسم عرق القمر.

تحولت لرمز مسيحي حيث استلهمتها سيدات بيت لحم لتطريزها على أثوابهن من القصة الشهيرة عن النجمة التي أضاءت السماء للحكماء الثلاثة يوم ميلاد المسيح في بيت لحم وأصبحت جزءا من تاريخ المدينة وحتى الآن لا تزال جزءا من رمزها.

انتقلت الغرزة أو القطبة للغرب بعد دخول الصليبيين المدينة وأعيد استخدامها وأصبحت الآن رمزا من رموز الاحتفال بعيد الميلاد في كل العالم رغم عدم معرفة الكثيرين لمصدرها.

هذا العام لن تحتفل بيت لحم بالعيد حيث أعلنت كل كنائس المدينة إلغاء احتفالات عيد الميلاد حدادًا على أرواح الشهداء.