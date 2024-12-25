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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

حدادًا على شهداء غزة.. كنيسة بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد دون فعاليات

ارشيف
ارشيف
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أحيَت كنيسة المهد في بيت لحم، بمشاركة محدودَة، عيد الميلاد هذا العام دون الاحتفالات التقليدية من أجل التضامن مع قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع. 

 

فقد تقرر تقليص الاحتفالات والمراسم السنوية التي اعتادت المدينة على تنظيمها في ساحة المهد، وذلك حدادًا على الأرواح التي سقطت في الهجوم الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى تضامنًا مع الضحايا المدنيين في القطاع. 

في سياق الاحتفال تم  منع العروض والمهرجانات، في خطوة تهدف إلى لفت الأنظار إلى معاناة أهل غزة والتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني.

اشتباكات في بيت لحم عيد ميلاد المسيح غزة ” فلسطين القضية العادلة”