قبل عرضه.. طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم الدشاش بطولة محمد سعد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، بطولة الفنان محمد سعد، الأغنية الرسمية للعمل، وذلك قبل عرضه فى مصر ليلة رأس السنة، حيث من المقرر عرضه فى باقي الدول العربية 9 يناير.

جاءت الأغنية بعنوان "دي معلمة"، وهي من غناء وكلمات وألحان إسلام شيندي، مع توزيع توينز، وشارك في كتابة كلمات الأغنية حازم إكس، وتحمل الأغنية طابعًا شعبيًا.

وكان قد كشف النجم محمد سعد، عن شخصيته فى فيلمه الجديد "الدشاش"، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصى "إنستجرام.

وظهر النجم محمد سعد صوره له، بإطلالة مميزة وغير معتادة؛ حليق الرأس وبِلحية طويلة، حيث من المتوقع عرض الفيلم بالسينمات فى موسم منتصف العام الدراسى.

يجسد محمد سعد دور رجل أعمال يُدعى "الدشاش"، يدخل في قصة حب درامية مع فتاة من حي شعبي، تؤدي دورها النجمة زينة، الفيلم يقدم مزيجًا من الكوميديا والأكشن في سياق درامي مشوق.

يضم الفيلم مجموعة من النجوم، منهم: محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، وعدد من الفنانين.