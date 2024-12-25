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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إضاءة شجرة عيد الميلاد في العاصمة عمان

إضاءة شجرة عيد الميلاد
إضاءة شجرة عيد الميلاد في العاصمة عمان
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تعد إضاءة شجرة عيد الميلاد في العاصمة عمان من الفعاليات البارزة التي تزين أجواء المدينة في فترة الأعياد كل عام، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة احتفالاً بهذه المناسبة في مختلف الأماكن العامة، مثل الساحات الكبرى والفنادق والمراكز التجارية

وعادةً ما يتم تنسيق هذه الفعاليات في بداية ديسمبر، وتستقطب العديد من العائلات والزوار للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، وتتميز الشجرة عادةً بأنها ضخمة وتزينها أضواء ملونة وأشكال فنية، بالإضافة إلى تزيين الأماكن المجاورة بأكاليل الزهور والزينة الخاصة بعيد الميلاد.

 في بعض الأحيان، يتم تنظيم فعاليات موسيقية وفنية، بالإضافة إلى تقديم العروض للأطفال والفعاليات الثقافية التي تعزز روح العيد.

وتعتبر هذه الإضاءة والتجمعات جزءاً من التقاليد التي تخلق أجواء احتفالية في المدينة وتجلب البهجة للمجتمع المحلي والزوار على حد سواء.

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